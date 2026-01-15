ROSETTA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ROSETTA hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 5,66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 20,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 986,4 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,16 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at