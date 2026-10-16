ROSETTA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ROSETTA hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7,14 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,760 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat ROSETTA im vergangenen Quartal 887,6 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ROSETTA 1,08 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at