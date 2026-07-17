ROSETTA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ROSETTA hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,53 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,580 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,50 Prozent auf 995,8 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at