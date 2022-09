Rosneft-Aktie in Rot: Deutsche Rosneft-Töchter erhalten weiteren Geschäftsführer

In ihrer Eigenschaft als Treuhänderin der Rosneft Deutschland GmbH und der RN Refining & Marketing GmbH hat die Bundesnetzagentur Johannes Bremer als Geschäftsführer eingesetzt.

Bremer ist laut Mitteilung seit vielen Jahren in leitenden Funktionen im Ölgeschäft tätig. "Er ist äußerst erfahren und mit den Gegebenheiten bei der Rosneft Deutschland GmbH und der RN Refining & Marketing GmbH vertraut", teilte die Behörde mit.

Die Bundesregierung hatte am Freitag die deutschen Töchter von Rosneft zur Sicherstellung der deutschen Ölversorgung unter Treuhandverwaltung gestellt. Die Entscheidung, die zunächst sechs Monate gelten soll, wurde angesichts des in den kommenden Monaten bevorstehenden Öl-Embargos gegen Russland aufgrund dessen Angriffskriegs auf die Ukraine getroffen.

Am Freitag hatte die Bundesnetzagentur bereits Christoph Morgen interimsweise zum Geschäftsführer eingesetzt. Dieser werde sich nunmehr entsprechend seiner Expertise darauf konzentrieren, die notwendigen Strukturen zur effizienten Kontrolle durch die Treuhänderin aufzusetzen und seine Aufgaben dann an den Geschäftsführer Bremer zu übertragen, wie die Netzagentur erklärte.

Zusätzlich werde ein Generalbevollmächtigter der Bundesnetzagentur bei der Wahrnehmung der Gesellschafterrechte unterstützen.

Die Rosneft-Aktie verliert an der Börse in Moskau am Mittwoch zeitweise 3,56 Prozent auf 314,35 Rubel.

BERLIN (Dow Jones)