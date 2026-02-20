Rosneft Aktie

Rosneft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3N5 / ISIN: US67812M2070

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.02.2026 15:32:00

Rosneft Deutschland: EU erlaubt Bund Übernahme von Kontrolle

Brüssel hat die deutsche staatliche Kontrolle der hiesigen Rosneft-Töchter gebilligt. In Brandenburg sorgt man sich allerdings weiterhin wegen möglicher US-Sanktionen durch das Engagement.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rosneft

mehr Nachrichten