Rosneft Aktie
WKN DE: A0J3N5 / ISIN: US67812M2070
20.02.2026 15:32:00
Rosneft Deutschland: EU erlaubt Bund Übernahme von Kontrolle
Brüssel hat die deutsche staatliche Kontrolle der hiesigen Rosneft-Töchter gebilligt. In Brandenburg sorgt man sich allerdings weiterhin wegen möglicher US-Sanktionen durch das Engagement.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
