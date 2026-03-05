Rosneft Aktie

Rosneft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3N5 / ISIN: US67812M2070

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.03.2026 18:45:00

Rosneft Deutschland: USA nehmen Unternehmen dauerhaft von Ölsanktionen aus

Die Raffinerie PCK in Schwedt muss keine Sanktionen der USA fürchten: Eine bestehende Ausnahmegenehmigung für den Mutterkonzern Rosneft Deutschland hat die Trump-Regierung entfristet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rosneft

mehr Nachrichten