Rosneft Aktie
WKN DE: A0J3N5 / ISIN: US67812M2070
|
05.03.2026 18:45:00
Rosneft Deutschland: USA nehmen Unternehmen dauerhaft von Ölsanktionen aus
Die Raffinerie PCK in Schwedt muss keine Sanktionen der USA fürchten: Eine bestehende Ausnahmegenehmigung für den Mutterkonzern Rosneft Deutschland hat die Trump-Regierung entfristet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!