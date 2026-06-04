Rosneft Oil Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Rosneft Oil Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Rosneft Oil Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,85 RUB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,04 RUB je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,99 Prozent auf 2 032,00 Milliarden RUB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 283,00 Milliarden RUB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at