02.12.2025 06:31:28
Rosneft Oil Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Rosneft Oil Company präsentierte am 30.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 3,02 RUB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rosneft Oil Company 16,11 RUB je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rosneft Oil Company in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2 073,00 Milliarden RUB. Im Vorjahresviertel waren 2 436,00 Milliarden RUB in den Büchern gestanden.
