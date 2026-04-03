Ross Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ross Acquisition A ließ sich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ross Acquisition A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Ross Acquisition A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,770 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at