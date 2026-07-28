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28.07.2026 22:32:04
Ross Douthat Joins ‘60 Minutes’ as a Correspondent
Mr. Douthat, an opinion columnist at The New York Times, will join the CBS News program, along with several other journalists.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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