Ross River Minerals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ross River Minerals hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at