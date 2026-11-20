Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
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20.11.2026 21:27:33
Ross Stores: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 19, 2026, Ross Stores (NASDAQ:ROST) announced a 12% total sales increase to $6.3 billion, powered by an 8% gain in same-store sales. That top-line momentum shows how off-price retail continues to take market share from department stores through disciplined cost execution and store expansion. Three key insights from management stand out for long-term investors.
Same-store sales rose 8% primarily because more shoppers walked through the doors, not because the company charged higher prices. That surge in customer transactions spanned every age bracket and income level, proving the brand's broad market appeal.
Ross Stores finished its 2026 store rollout by adding 115 total locations across its flagship and dd's DISCOUNTS concepts. Expansion in high-density markets like the Northeast delivered strong store productivity that beat management's pro forma estimates, or projected financial targets.
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