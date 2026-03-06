Ross Stores gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ross Stores hat am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,01 BRL. Im Vorjahresquartal hatte Ross Stores ebenfalls ein EPS von 0,010 BRL je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 35,69 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 1,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,30 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,020 BRL. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,020 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ross Stores mit einem Umsatz von insgesamt 125,86 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 115,83 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 8,66 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at