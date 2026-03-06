06.03.2026 06:31:28

Ross Stores informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ross Stores hat am 03.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 721,22 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 456,74 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6 034,38 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9 571,28 Milliarden ARS ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2111,48 ARS beziffert. Im Jahr zuvor waren 1476,17 ARS je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 47,26 Prozent auf 29 069,56 Milliarden ARS aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 19 740,71 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

