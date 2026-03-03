Ross Stores Aktie
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
|
03.03.2026 23:12:00
Ross Stores touts ‘very strong start’ for spring shopping, boosting case for a retail rebound
Shares of Ross Stores jumped on Tuesday after the off-price clothing and home-goods chain said it expects sales gains this year, following what management said was a solid start to the spring shopping season.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
