Ross Stores: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ross Stores stellte am 03.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 2,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Ross Stores mit einem Umsatz von insgesamt 6,64 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,23 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 6,32 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 22,75 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 21,13 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at