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20.10.2026 06:31:29
Rossari Biotech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Rossari Biotech hat am 17.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 7,02 INR. Im letzten Jahr hatte Rossari Biotech einen Gewinn von 6,66 INR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rossari Biotech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,98 Milliarden INR im Vergleich zu 5,86 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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