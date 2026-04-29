Rossari Biotech präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rossari Biotech hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,30 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,22 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,85 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 18,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 26,95 INR gegenüber 24,66 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,96 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 20,80 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at