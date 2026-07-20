Rossari Biotech präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rossari Biotech lud am 18.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 6,34 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rossari Biotech 6,07 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,23 Prozent auf 6,97 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at