Rossari Biotech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Rossari Biotech lud am 17.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 5,92 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5,82 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,13 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at