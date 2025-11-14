Rossell India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rossell India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,26 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,48 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 808,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 801,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at