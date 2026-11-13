Rossell India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Rossell India hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Rossell India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,24 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,26 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Rossell India im vergangenen Quartal 915,7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rossell India 808,5 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at