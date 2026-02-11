Rossell India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rossell India hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,64 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 851,9 Millionen INR – ein Plus von 35,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rossell India 626,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at