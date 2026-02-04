Rossell Techsys: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rossell Techsys gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,43 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,38 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 71,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,30 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 757,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at