04.02.2026 06:31:28
Rossell Techsys: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Rossell Techsys gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,43 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,38 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 71,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,30 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 757,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
