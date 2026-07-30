Rossell Techsys mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rossell Techsys präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,89 INR gegenüber 0,870 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,54 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 77,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 872,2 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at