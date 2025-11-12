Rossell Techsys: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Rossell Techsys äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,50 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,030 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,25 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 511,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at