Rossell Techsys verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rossell Techsys hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,81 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Rossell Techsys 2,10 INR je Aktie verdient.

Der Jahresumsatz wurde auf 4,85 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,60 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at