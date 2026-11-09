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09.11.2026 06:31:29
Rossell Techsys: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Rossell Techsys hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 2,56 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rossell Techsys 1,50 INR je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 1,86 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rossell Techsys 1,25 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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