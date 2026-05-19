Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
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19.05.2026 13:05:00
Rossmann: Raoul Roßmann will Björn Höcke nicht in seiner Firma haben
Nicht zum ersten Mal hat sich Raoul Rossmann öffentlich gegen die AfD ausgesprochen. In einem Interview hat er auch darüber gesprochen, warum ihm der Chef der Konkurrenz von dm leidtat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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