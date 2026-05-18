18.05.2026 22:00:38

Rossmann ruft 'enerBiO Maiswaffeln Salted Caramel' zurück

BURGWEDEL (dpa-AFX) - Die Drogeriemarktkette Rossmann ruft "enerBiO Maiswaffeln Salted Caramel" zurück. Als Grund nannte das Unternehmen, dass im Rahmen von Eigenkontrolluntersuchungen Überschreitungen des Höchstgehaltes von Aflatoxin B1 ermittelt worden seien. Dabei handele es sich um ein Schimmelpilzgift, dass bei regelmäßigem Verzehr insbesondere krebserregend wirke, heißt es in einer Mitteilung.

Es geht laut Rossmann um den Artikel mit der EAN 4068134162755. Das Produkt mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) 10.02.2027/ 12.02.2027/ 16.02.2027/ 18.02.2027 sollte nicht mehr zu verzehrt und in Verkaufsstellen von Rossmann zurückgegeben werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum befinde sich auf der Rückseite unterhalb des Barcodes eingedruckt.

Alle Kundinnen und Kunden, die betroffene Chargen des Produkts erworben haben, würden gebeten, es ab sofort außer Reichweite ihrer Kinder zu bringen und nicht zu verzehren. Auch sollten Verwandte oder Bekannte informiert werden, die diesen Artikel gegebenenfalls auch gekauft haben könnten./sl/DP/he

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