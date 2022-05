Rossoneri tragen RE:JERSEY – Spieler des AC Mailand zeigen sich in besonderen Trikots im Rahmen von PUMAs innovativem Recycling-Projekt

Die Spieler des AC Mailand trugen vor Beginn des Spiels der Serie A gegen die Fiorentina am Sonntag besondere Trikots, die im Rahmen des Projekts RE:JERSEY von PUMA mit einem innovativen Garment-to-Garment-Recyclingverfahren hergestellt wurden. Die Frauenmannschaft des AC Mailand wird die Trikots vor dem Spiel der Serie A gegen Inter FC am 7. Mai ebenfalls tragen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220503005884/de/

The players of AC Milan wore special jerseys before the start of their Serie A match against Fiorentina on Sunday, which were made with an innovative garment-to-garment recycling method as part of PUMA’s RE:JERSEY project.