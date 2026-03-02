02.03.2026 06:31:29

Rostelecom PJSC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rostelecom PJSC äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,88 RUB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rostelecom PJSC ein EPS von 0,550 RUB in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,64 Prozent auf 270,47 Milliarden RUB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 233,89 Milliarden RUB erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,33 RUB präsentiert. Im Vorjahr hatte Rostelecom PJSC ein EPS von 4,51 RUB je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,90 Prozent auf 872,79 Milliarden RUB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 779,95 Milliarden RUB erwirtschaftet worden.

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
