Rostelecom PJSC Pref stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rostelecom PJSC Pref lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,88 RUB. Im Vorjahresquartal waren 0,550 RUB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 270,47 Milliarden RUB – das entspricht einem Zuwachs von 15,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 233,89 Milliarden RUB erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,33 RUB ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,51 RUB erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 872,79 Milliarden RUB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Rostelecom PJSC Pref einen Umsatz von 779,95 Milliarden RUB eingefahren.

