Rostelecom zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rostelecom hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Rostelecom mit einem Umsatz von insgesamt 3,39 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 45,24 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurden 0,240 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rostelecom 0,290 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Rostelecom mit einem Umsatz von insgesamt 10,43 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 24,13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at