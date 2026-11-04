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04.11.2026 11:42:38

Rot-grün-rote Verhandler in Berlin zusammengekommen

BERLIN (dpa-AFX) - Linke, Grüne und SPD in Berlin haben ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Nach dem Auftakt am Montag kam die sogenannte Dachgruppe mit Spitzenpolitikern der drei Parteien zum zweiten Mal im Abgeordnetenhaus zusammen. Unter anderem soll es um den weiteren Zeitplan und um organisatorische Fragen gehen, wie es hieß.

Zudem wollen die Politiker über die Präambel des angestrebten Koalitionsvertrages sprechen. In einer solchen Einleitung finden sich in der Regel grundsätzliche Ausführungen zur Zusammenarbeit.

Die Koalitionsgespräche werden von der Dachgruppe sowie 14 Facharbeitsgruppen geführt. Letztere sollen spätestens ab Montag nächster Woche tagen. Wie lange die Verhandlungen dauern werden, ist offen.

Bei der Abgeordnetenhaus-Wahl am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Es folgen CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grüne (14,3 Prozent) und SPD (12,1 Prozent). Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition hat ihre Mehrheit verloren. Gelingt die Bildung einer rot-grün-roten Koalition, könnte Linke-Fraktionschefin Elif Eralp erste Regierende Bürgermeisterin ihrer Partei in Berlin werden./kr/DP/mis

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