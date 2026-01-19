Rote Vorzeichen bei der Siemens Energy-Aktie - Warum Anleger nach dem Rekordhoch nervös werden

Nach einem starken Jahresauftakt hat die Siemens Energy-Aktie am Freitag einen neuen Rekordstand markiert. Am Montag prägen unterdessen rote Vorzeichen das Bild.

• Siemens Energy-Aktie mit Rekordhoch am Freitag und Rücksetzer zum Wochenstart• Regierungspläne stützen langfristige Perspektive• Gesamtmarkt und Zollrisiken belasten kurzfristig

Rund 13 Prozent Kursplus haben Anleger von Siemens Energy seit Jahresstart bereits in ihren Depots. Allein am Freitag gewann die Aktie auf XETRA 6,32 Prozent auf 136,30 Euro und erreichte damit ein neues Rekordhoch.

Zum Start der neuen Woche zeigen sich Anleger aber wieder ernüchtert: Im Sog eines schwachen Gesamtmarktes büßt auch die Siemens Energy-Aktie ein - zuletzt um 2,05 Prozent auf 133,50 Euro.

Regierungspläne sorgten für Kauflaune

Dabei hatte der Energiekonzern in der vergangenen Woche noch von der Kraftwerksstrategie der Bundesregierung profitiert, nachdem eine Grundsatzeinigung mit der Europäischen Kommission bekannt gegeben worden war. Der Durchbruch für neue Gaskraftwerke in Deutschland lieferte Rückenwind, denn noch in diesem Jahr soll der Startschuss für deren Bau fallen. Sie sollen im Zuge des geplanten schrittweisen Kohleausstiegs die Versorgungssicherheit mit Strom gewährleisten.

Stimmung am Gesamtmarkt angeschlagen

Dass sich dieser Schwung nicht in die neue Handelswoche überträgt, dürfte der übergeordnet angeschlagenen Stimmung am Gesamtmarkt zu schulden ein. Ein möglicher Zollkrieg, ausgelöst durch angekündigte US-Strafzölle und mögliche drastische Gegenmaßnahmen der EU belasten den DAX und nahezu alle im Index enthaltenen Titel - so auch Siemens Energy.

Damit rückt der Anteilsschein von seinem am Freitag erzielten Rekordhoch ab, bleibt bei Analysten aber weiter positiv bewertet. Zuletzt hatte etwa JPMorgan sein "Overweight"-Rating für die Aktie bestätigt, auch RBC hält an dem "Outperform"-Rating fest und traut Siemens Energy einen Sprung bis auf 150 Euro zu.

Die Nachrichten von den Plänen der Bundesregierung sind dabei in die Analysen der Experten noch nicht eingeflossen. Daher gilt die Siemens-Energy-Aktie - ungeachtet des Kursrückschlags - als chancenreich, aber anspruchsvoll: Der Konzern hat zuletzt wieder deutlich an Vertrauen gewonnen und blickt selbstbewusst auf die nächsten Jahre, gleichzeitig spiegelt die hohe Bewertung bereits viel Optimismus wider.

