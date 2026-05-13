Hapag-Lloyd Aktie

Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

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13.05.2026 16:09:20

Rote Zahlen im ersten Quartal: Reederei Hapag-Lloyd kämpft mit Folgen des Iran-Kriegs

Wegen der Blockade der Straße von Hormus sitzen zahlreiche Containerschiffe im Persischen Golf fest. Im übrigen Reedereibetrieb sorgen gestiegene Treibstoffpreise für Zusatzkosten. Das drückt die Quartalsbilanz von Hapag-Lloyd - doch ein Konkurrent trotzt der Entwicklung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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