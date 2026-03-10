|
10.03.2026 14:08:38
Roter Halbmond: Rund 16.000 Wohnungen im Iran beschädigt
TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den israelisch-amerikanischen Angriffen im Iran sind nach Angaben des Roten Halbmonds rund 16.000 Wohnungen zerstört oder beschädigt worden. Daneben seien mehr als 3.300 Geschäftseinheiten beschädigt worden, teilte die iranische Rothalbmondgesellschaft auf Telegram mit.
Mehr als 60 Prozent aller Schäden konzentrierten sich dem Bericht zufolge auf nur fünf Provinzen, darunter die Hauptstadt Teheran, die angrenzende Provinz Albors, West- und Ost-Aserbaidschan im Nordwesten sowie die industriell geprägte Provinz Chusestan im Südwesten.
Schäden an zivilen Gebäuden meldete die Hilfsorganisation in 20 der 31 Provinzen. Auch 13 ihrer eigenen Stützpunkte wurden demnach durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem seien landesweit 29 Schulen beschädigt worden./arb/DP/stw
