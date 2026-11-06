Roth CH Acquisition II mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Roth CH Acquisition II hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Roth CH Acquisition II 0,030 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 49,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 45,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at