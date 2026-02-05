Roth CH Acquisition II stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Roth CH Acquisition II hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Roth CH Acquisition II 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent auf 45,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at