Roth CH Acquisition IV gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Roth CH Acquisition IV hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Roth CH Acquisition IV -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Roth CH Acquisition IV einen Umsatz von 24,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at