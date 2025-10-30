Roth CH Acquisition IV gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Roth CH Acquisition IV gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Roth CH Acquisition IV hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,220 USD je Aktie gewesen.

Roth CH Acquisition IV hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 114,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at