Roth CH Acquisition IV gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Roth CH Acquisition IV präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 21,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at