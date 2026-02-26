26.02.2026 06:31:29

Roth CH Acquisition IV hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Roth CH Acquisition IV veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 73,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 17,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,030 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Roth CH Acquisition IV -1,040 USD je Aktie generiert.

Roth CH Acquisition IV hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 103,54 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 91,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 54,01 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

