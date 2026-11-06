Roth CH Acquisition IV hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Roth CH Acquisition IV hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Roth CH Acquisition IV 24,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 30,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at