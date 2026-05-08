Roth CH Acquisition IV informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Roth CH Acquisition IV stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 25,2 Millionen USD gegenüber 18,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at