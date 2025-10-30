|
Roth CH Acquisition IV legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Roth CH Acquisition IV stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Roth CH Acquisition IV ein EPS von -0,220 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 114,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 14,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
