Roth CH Acquisition IV öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Roth CH Acquisition IV lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Roth CH Acquisition IV ein Ergebnis je Aktie von -0,110 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 25,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at