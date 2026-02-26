Roth CH Acquisition IV präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Roth CH Acquisition IV hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Roth CH Acquisition IV hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,440 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roth CH Acquisition IV im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 73,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 17,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,030 USD. Im Vorjahr waren -1,040 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 91,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 103,54 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 54,01 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at