Roth CH Acquisition IV verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Roth CH Acquisition IV präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 25,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at